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Степан Меньщиков сэкономил на ремонте 350 тысяч рублей

Бывший участник телепроекта «Дом-2» не так давно купил себе квартиру, ремонт в которой собрался делать своими силами, чтобы сэкономить деньги. Так, вместо 600 тысяч, которые мужчина должен был затратить, он потратил лишь 250, тем самым сэкономив 350 тысяч рублей.

В мае шоумен Степан Меньщиков приобрел себе квартиру в подмосковной Ивантеевке. Поэтому теперь мужчине предстоит сделать в новой жилплощади ремонт. Стоит добавить, что экс-участник с удовольствием обустраивает свой дом, дизайн интерьера для него выполнила сестра, которая является архитектором по образованию. Квартира должна получиться стильной, уютной и функциональной.

Степан Меньщиков сэкономил на ремонте 350 тысяч рублей

Отметим, что Степан приобрел студию. Это квартира, в которой зал совмещен с кухней. Однако сам Меньщиков планирует сделать жилую комнату на балконе, так как он занимает восемь квадратных метров. В целом, по словам экс-участника «Дома-2», квартира небольшая, так как всего составляет 45 квадратных метров, но уютная.

Шоумен рад, что ему удалось приобрести относительно дешевую квартиру недалеко от Москвы по приемлемой цене. Отметим, что дорога до столица на автомобиле занимает всего полчаса. Данная жилплощадь обошлась Степану за 2,7 миллиона раублей с учетом 20-процентной скидки.

Меньщиков приобрел недвижимость в новостройке, при этом мужчина уже брал готовую квартиру, так что ему не пришлось долго ждать ключи от своего дома. Звезда «Дома-2» остался доволен и инфраструктурой города.

Степан Меньщиков сэкономил на ремонте 350 тысяч рублей

Теперь Степан мечтает как можно скорее окончить ремонт и въехать в свою новую квартиру. Чтобы сэкономить на ремонте, мужчина решил делать его своими руками, призывая на помощь друзей и знакомых. Так, уже приезжали помогать Андрей Черкасов со своей девушкой, Коля Должанский. Теперь Меньщиков хочет пригласить Андрея Чуева.

Добавим, что шоумен даже открыл свой канал на Youtube, куда выкладывает ролики о том, как сделать ремонт своими руками. Степан подсчитал, что мог потратить на ремонт около 600 тысяч рублей, однако благодаря тому, что все делает сам, он затратил лишь 250 тысяч, сэкономив уже 350 тысяч рублей.

Степан Меньщиков сэкономил на ремонте 350 тысяч рублей

Недавно бывшая жена Меньщикова Евгения Шамаева переехала поближе к нему, для того, чтобы отец виделся с детьми как можно чаще. Степан арендует для супруги и детей квартиру, однако в новой квартире будет жить только он. При этом чтобы у бывшей не возникало никаких притязаний на эту собственность, Меньщиков оформил жилье на свою маму.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52
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