Рамзан Кадыров раскрыл секрет здоровья чеченских детей

Удивляться Рамзан Кадыров не стал, поскольку повышение уровня здоровья детей в Чечне обусловлено целенаправленной работой по повышению качества медуслуг и пропаганде здорового образа жизни.Чеченский лидер напомнил, что за последние годы в республике были открыты десятки больниц с самым передовым оснащением и квалифицированным персоналом. Кроме этого, начали вою работу сотни спортивных школ, а Чечня является одним из самых трезвых регионов Российской Федерации.Особенный акцент Рамзан Кадыров сделал на то, что бережное отношение к собственному здоровью – это еще и результат правильного религиозного воспитания. Завершая свой пост, он напомнил известную фразу про здоровое тело и здоровый дух.В рейтинг субъектов РФ с самыми здоровыми детьми также вошли Кабардино-Балкария, Тыва и Адыгея.