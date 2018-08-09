Рамзан Кадыров раскрыл секрет здоровья чеченских детей
Рамзан Кадыров раскрыл секрет здоровья чеченских детей. Комментируя лидерство Чечни в рейтинге российских субъектов с самыми здоровыми детьми, он заявил, что этот результат закономерен и удивления не вызывает.
Удивляться Рамзан Кадыров не стал, поскольку повышение уровня здоровья детей в Чечне обусловлено целенаправленной работой по повышению качества медуслуг и пропаганде здорового образа жизни.
Чеченский лидер напомнил, что за последние годы в республике были открыты десятки больниц с самым передовым оснащением и квалифицированным персоналом. Кроме этого, начали вою работу сотни спортивных школ, а Чечня является одним из самых трезвых регионов Российской Федерации.
Особенный акцент Рамзан Кадыров сделал на то, что бережное отношение к собственному здоровью – это еще и результат правильного религиозного воспитания. Завершая свой пост, он напомнил известную фразу про здоровое тело и здоровый дух.
В рейтинг субъектов РФ с самыми здоровыми детьми также вошли Кабардино-Балкария, Тыва и Адыгея.
Удивляться Рамзан Кадыров не стал, поскольку повышение уровня здоровья детей в Чечне обусловлено целенаправленной работой по повышению качества медуслуг и пропаганде здорового образа жизни.
Чеченский лидер напомнил, что за последние годы в республике были открыты десятки больниц с самым передовым оснащением и квалифицированным персоналом. Кроме этого, начали вою работу сотни спортивных школ, а Чечня является одним из самых трезвых регионов Российской Федерации.
Особенный акцент Рамзан Кадыров сделал на то, что бережное отношение к собственному здоровью – это еще и результат правильного религиозного воспитания. Завершая свой пост, он напомнил известную фразу про здоровое тело и здоровый дух.
В рейтинг субъектов РФ с самыми здоровыми детьми также вошли Кабардино-Балкария, Тыва и Адыгея.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00