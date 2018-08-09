АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

С центра Москвы до аэропорта Внуково запустят новый ночной автобус

Первый рейс маршрута Н11, который будет идти от центра Москвы до аэропорта Внуково, запустят уже в августе текущего года. Соответствующая информация сообщается на сайте мэра столицы Сергея Семеновича Собянина.

С центра Москвы до аэропорта Внуково запустят новый ночной автобус

Также с 1 сентября этого года изменится маршрут автобуса Н3, которого проходит между станцией метро «Китай-город» и Уссурийской улицей. Вскоре он будет заезжать на Комсомольскую площадь. Такой маршрут позволит пассажирам Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов добираться до них в ночное время.

Напомним, что ночные автобусы появились в столице России пять лет назад. В настоящее время их уже 12, в том числе 8 из них начинают свой маршрут от станции «Китай-город». Автобусами, которые ходит в ночное время, пользуется порядка 5 тысяч пассажиров с вечера до утра.

Ранее Собянин сообщил, что в столице продолжат развивать ночные маршруты общественного транспорта. По словам мэра Москвы, с каждым летом пассажиров таких автобусов становится все больше. Популярными ночные рейсы были и среди болельщиков чемпионата мира по футболу, который проходил и в российской столице.

Популярным ночным маршрутом среди москвичей стал Н1 идущий от аэропорта Шереметьево до Озерной улицы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С центра Москвы до аэропорта Внуково запустят
В Подмосковье археологи нашли клад с монетами
Ученые научились бороться со старением клеток
ФРИИ инвестирует 18 млн. рублей в разработку
Смартфоны Samsung начнут обновлять до Android 8.0
Nokia 7 Plus начал получать обновление ОС до
Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845
Язык программирования Python в скором времени
В юго-западной части Москвы обнаружили чемодан с
Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб
Герчаков рассказал, почему распался брак Стеклова
Ученые узнали, как аксоны управляют своим
До конца года обновления для Windows 10 станут
Пациенты смогут зарабатывать криптовалюту
Гаспарян рассказал о кончине военного журналиста
Showtime снимет сериал по мотивам игры Halo
Ученые: Цветочный аромат возник 99 миллионов лет
Гренландские викинги четыре века держали
Лиза Галкина придумала новую модную и смешную
Влад Кадони стал привлекательным блондином
Звезда Comedy Womаn считает, что Ольга Бузова
Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на
Шелкопряд стал выделять паутину
«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы
Подписчики Виктории Бони ужаснулись от внешнего
В Сети появилось фото результата «перезагрузки»
Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и
Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с
Российским ученым удалось разработать новый
Карта с Вратами Ада: “Двери в подземный мир” до
Просмотреть все новости