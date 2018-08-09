С центра Москвы до аэропорта Внуково запустят новый ночной автобус

Также с 1 сентября этого года изменится маршрут автобуса Н3, которого проходит между станцией метро «Китай-город» и Уссурийской улицей. Вскоре он будет заезжать на Комсомольскую площадь. Такой маршрут позволит пассажирам Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов добираться до них в ночное время.Напомним, что ночные автобусы появились в столице России пять лет назад. В настоящее время их уже 12, в том числе 8 из них начинают свой маршрут от станции «Китай-город». Автобусами, которые ходит в ночное время, пользуется порядка 5 тысяч пассажиров с вечера до утра.Ранее Собянин сообщил, что в столице продолжат развивать ночные маршруты общественного транспорта. По словам мэра Москвы, с каждым летом пассажиров таких автобусов становится все больше. Популярными ночные рейсы были и среди болельщиков чемпионата мира по футболу, который проходил и в российской столице.Популярным ночным маршрутом среди москвичей стал Н1 идущий от аэропорта Шереметьево до Озерной улицы.