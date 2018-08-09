АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

В Подмосковье археологи нашли клад с монетами времен Бориса Годунова

В Подмосковье археологи нашли клад с монетами времён правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. Глиняный сосуд с денежными знакам, изготовленными из металла раскопали в Павлово-Посадском районе.

В Подмосковье археологи нашли клад с монетами времен Бориса Годунова

Раскопки проводились возле посёлка Большие Дворы перед строительством новой автотрассы. Институт археологии отнёс данную находку к так называемым «крестьянским» кладам, так как обнаруженной суммы, а именно 6 рублей 23 копейки по тем временам хватило бы на дом и скот. Более ранние клады, которые были найдены в этой области, не превышают 300 серебряных монет.

Поскольку в период, предшествующий Смутному 1601-1603 года, была сильная засуха, и хлеб подорожал в 20 раз, предполагается, что хозяин найденного клада мог за сезон подзаработать на торговле. Археологи сообщили, что почти все монеты, а именно 98%, отчеканены во время правления Бориса Годунова с 1598 по 1605 года, и многие даже не успели попасть в оборот. В керамическом сосуде было найдено 623 экземпляра.

Сейчас находка изучается в институте РАН, где специалисты пытаются воспроизвести портрет владельца клада. Затем найденное сокровище передадут в государственный музей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рамзан Кадыров раскрыл секрет здоровья чеченских
С центра Москвы до аэропорта Внуково запустят
В Подмосковье археологи нашли клад с монетами
Ученые научились бороться со старением клеток
ФРИИ инвестирует 18 млн. рублей в разработку
Смартфоны Samsung начнут обновлять до Android 8.0
Nokia 7 Plus начал получать обновление ОС до
Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845
Язык программирования Python в скором времени
В юго-западной части Москвы обнаружили чемодан с
Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб
Герчаков рассказал, почему распался брак Стеклова
Ученые узнали, как аксоны управляют своим
До конца года обновления для Windows 10 станут
Пациенты смогут зарабатывать криптовалюту
Гаспарян рассказал о кончине военного журналиста
Showtime снимет сериал по мотивам игры Halo
Ученые: Цветочный аромат возник 99 миллионов лет
Гренландские викинги четыре века держали
Лиза Галкина придумала новую модную и смешную
Влад Кадони стал привлекательным блондином
Звезда Comedy Womаn считает, что Ольга Бузова
Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на
Шелкопряд стал выделять паутину
«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы
Подписчики Виктории Бони ужаснулись от внешнего
В Сети появилось фото результата «перезагрузки»
Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и
Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с
Российским ученым удалось разработать новый
Просмотреть все новости