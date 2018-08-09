В Подмосковье археологи нашли клад с монетами времен Бориса Годунова

Раскопки проводились возле посёлка Большие Дворы перед строительством новой автотрассы. Институт археологии отнёс данную находку к так называемым «крестьянским» кладам, так как обнаруженной суммы, а именно 6 рублей 23 копейки по тем временам хватило бы на дом и скот. Более ранние клады, которые были найдены в этой области, не превышают 300 серебряных монет.Поскольку в период, предшествующий Смутному 1601-1603 года, была сильная засуха, и хлеб подорожал в 20 раз, предполагается, что хозяин найденного клада мог за сезон подзаработать на торговле. Археологи сообщили, что почти все монеты, а именно 98%, отчеканены во время правления Бориса Годунова с 1598 по 1605 года, и многие даже не успели попасть в оборот. В керамическом сосуде было найдено 623 экземпляра.Сейчас находка изучается в институте РАН, где специалисты пытаются воспроизвести портрет владельца клада. Затем найденное сокровище передадут в государственный музей.