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ФРИИ инвестирует 18 млн. рублей в разработку сканера параметров товара InSize

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) решил вложить 18 млн. рублей в проект InSize, который занимается разработкой промышленного сканера. Устройство позволит работникам быстро измерять параметры товара, то есть длину, высоту, ширину и вес.

ФРИИ инвестирует 18 млн. рублей в разработку сканера параметров товара InSize


Сообщается, что вся сумма будет поступать на счет стартапа InSize двумя частями. После оценки эффективности технологии рост объема денежных вливаний увеличат с 7 до 17%. В свою очередь в InSize планируют использовать эти деньги для продвижения проекта на рынке, а также для разработки новых технологических решений.

По словам одного из основателей InSize Григория Бочарова, благодаря этому устройству может значительно вырасти скорость работы склада того или иного предприятия. Сотрудники компаний смогут быстрее обрабатывать товары для своих клиентов. Отмечается, что компания «Онлайнтрейд» смогла увеличить объем своего склада на 30% благодаря облачному сервису InSize, который дает рекомендации касательно упаковки того или иного товара.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 00:00
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