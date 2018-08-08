Вскрылось грязное прошлое участницы "Дома-2" Риты Ларченко

Не так давно на проект пришла новенькая участница Рита с громким заявлением о том, что на «Доме-2» не должно быть девиц, которые работали в сфере эскорта. Причем напористость девушки не закончилась простыми заявлениями.Сначала Ларченко попыталась унизить любимицу телезрителей Маргариту Овсянникову. Правда, ее попытки не увенчались успехом. Затем Рита вспомнила про темное прошлое Оли Рапунцель, однако и здесь новенькую участницу ждала неудача.Затем дело дошло до настоящей революции против Саши Шевы, которую в итоге выгнали с позором. Однако уже совсем скоро Ларченко бумерангом вернулось все то, что она успела совершить на «Доме-2».На шоу «Пламя любви» вскрылось грязное прошлое самой Риты. Как оказалось, до прихода на проект девушка ездила с разными мужчинами в Арабские Эмираты. При этом со своим бывшим молодым человеком Ларченко, едва познакомившись, отправилась в Дубай.Правда, сама участница всячески отрицает приписанное ей прошлое. Она заявила, что никаких денег от мужчин не получала, просто кого-то зовут на свидание в кафе, а ее приглашают за границу.Все бы ничего, да вот только мало кто поверил ее словам. Так что на данный момент репутация Риты сильно подпорчена, хотя саму девушку, это, по всей видимости, не смущает. Она начала открыто флиртовать с Ильей Яббаровым, который любит делиться с публикой всеми событиями, которые происходят в его жизни.Теперь зрителям остается лишь догадываться: получит ли Дубайская история продолжение или нет? К тому же Ларченко оказалась ничуть не лучше Марго Овсянниковой, а все эти громкие заявления, по всей вероятности, были нужны лишь для пиара.Стоит отметить, что поклонники «Дома-2» не понимают, почему девушек из сферы «сопровождения богатых мужчин» так тянет на этот проект? Одни уверены, что этим особам не хватает славы, а другие полагают, что их сюда тянет в поисках искренней любви.