Смартфоны Samsung начнут обновлять до Android 8.0 Oreo уже в следующем году

Помимо этого представители южнокорейской компании назвали смартфоны, которые получат обновления. В список вошли такие девайсы как телефоны Galaxy J7 Neo, Galaxy Tab A 2017, Galaxy A9 Pro 2016, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 2018, Galaxy On5 2016, Galaxy On7 2016, Galaxy J7 2018, Galaxy J7 2017, Galaxy J7 Max и Galaxy J7 2016. Вся эта информация касается международного сегмента, а не только рынка Южной Кореи.Тем временем пока Samsung пытается обновить свои устройства, компания Google анонсировала финальную сборку Android 8.0 Pie. Если бренд из Южной Кореи не выполнит обещание в следующем году, то он рискует потерять часть пользователей, которые уйдут к конкурентам.