Смартфоны Samsung начнут обновлять до Android 8.0 Oreo уже в следующем году
Стало известно, что корпорация Samsung отложила процедуру обновления программной платформы своих смартфонов на следующий год. Таким образом, устройства бренда начнут получать эту операционную систему зимой 2019 года.
Помимо этого представители южнокорейской компании назвали смартфоны, которые получат обновления. В список вошли такие девайсы как телефоны Galaxy J7 Neo, Galaxy Tab A 2017, Galaxy A9 Pro 2016, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 2018, Galaxy On5 2016, Galaxy On7 2016, Galaxy J7 2018, Galaxy J7 2017, Galaxy J7 Max и Galaxy J7 2016. Вся эта информация касается международного сегмента, а не только рынка Южной Кореи.
Тем временем пока Samsung пытается обновить свои устройства, компания Google анонсировала финальную сборку Android 8.0 Pie. Если бренд из Южной Кореи не выполнит обещание в следующем году, то он рискует потерять часть пользователей, которые уйдут к конкурентам.
Помимо этого представители южнокорейской компании назвали смартфоны, которые получат обновления. В список вошли такие девайсы как телефоны Galaxy J7 Neo, Galaxy Tab A 2017, Galaxy A9 Pro 2016, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 2018, Galaxy On5 2016, Galaxy On7 2016, Galaxy J7 2018, Galaxy J7 2017, Galaxy J7 Max и Galaxy J7 2016. Вся эта информация касается международного сегмента, а не только рынка Южной Кореи.
Тем временем пока Samsung пытается обновить свои устройства, компания Google анонсировала финальную сборку Android 8.0 Pie. Если бренд из Южной Кореи не выполнит обещание в следующем году, то он рискует потерять часть пользователей, которые уйдут к конкурентам.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:45