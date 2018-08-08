Александр Гобозов наконец-таки решил развестись с Алианой Устиненко
На днях участник проекта «Дом-2» Александр Гобозов покинул периметр телестройки. В последнее время у молодого человека было множество разногласий с супругой, которая недавно снова стала участницей реалити-шоу. Теперь мужчина решил развестись.
По предварительной информации, Саша покинул периметр «Дома-2» вместе с Ольгой Жариковой, чтобы в дальнейшем создать настоящую семью.
Накануне стало известно, что Гобозов подал заявление на развод. Участник проекта наконец-то решил расторгнуть брак, который ни одна из сторон не собиралась сохранять. Теперь у него в планах жениться на Ольге Жариковой, которую он видит своей будущей невестой.
По мнению Оли, после того, как ее избранник оформит развод с Алианой, он наконец-то решит сделать ей официальное предложение руки и сердца. Жарикова с нетерпением ожидает, когда Саша станет свободен от прошлых отношений и сможет оформить новый брак.
По предварительной информации, Саша покинул периметр «Дома-2» вместе с Ольгой Жариковой, чтобы в дальнейшем создать настоящую семью.
Накануне стало известно, что Гобозов подал заявление на развод. Участник проекта наконец-то решил расторгнуть брак, который ни одна из сторон не собиралась сохранять. Теперь у него в планах жениться на Ольге Жариковой, которую он видит своей будущей невестой.
По мнению Оли, после того, как ее избранник оформит развод с Алианой, он наконец-то решит сделать ей официальное предложение руки и сердца. Жарикова с нетерпением ожидает, когда Саша станет свободен от прошлых отношений и сможет оформить новый брак.