«Росэлектроника» занимается созданием компьютеров для работы с секретной базой данных

Программа предусматривает разработку компьютерных систем для обработки информации, относящейся к разделу государственной тайны. Инженеры тщательно проверяют платформу и тестируют ее.Предприятие НПО «Импульс» участвует в проекте на протяжении всего производственного пути. Речь идет о проектировании, изготовлении, контроле продукции, а также специальных проверках, военных аттестациях и техническом обслуживании после выпуска компьютера.На сборку одного такого компьютера тратится 10 дней. В течение недели инженеры могут выпускать до 25 таких систем. При этом цена ПК будет примерно на 25% ниже других предложений на рынке.Интерес к проекту уже проявили представители Минобороны РФ и других государственных ведомств.