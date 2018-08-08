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«Росэлектроника» занимается созданием компьютеров для работы с секретной базой данных

Специалисты холдинга «Росэлектроника» занялись созданием специальных персональных компьютеров, которые будут применяться в ведомствах специального назначения. С их помощью можно будет безопасно работать с секретной информацией. Сообщается, что проект осуществляется на базе НПО «Импульс».

«Росэлектроника» занимается созданием компьютеров для работы с секретной базой данных


Программа предусматривает разработку компьютерных систем для обработки информации, относящейся к разделу государственной тайны. Инженеры тщательно проверяют платформу и тестируют ее.

Предприятие НПО «Импульс» участвует в проекте на протяжении всего производственного пути. Речь идет о проектировании, изготовлении, контроле продукции, а также специальных проверках, военных аттестациях и техническом обслуживании после выпуска компьютера.

На сборку одного такого компьютера тратится 10 дней. В течение недели инженеры могут выпускать до 25 таких систем. При этом цена ПК будет примерно на 25% ниже других предложений на рынке.

Интерес к проекту уже проявили представители Минобороны РФ и других государственных ведомств.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:55
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