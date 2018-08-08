«Росэлектроника» занимается созданием компьютеров для работы с секретной базой данных
Специалисты холдинга «Росэлектроника» занялись созданием специальных персональных компьютеров, которые будут применяться в ведомствах специального назначения. С их помощью можно будет безопасно работать с секретной информацией. Сообщается, что проект осуществляется на базе НПО «Импульс».
Программа предусматривает разработку компьютерных систем для обработки информации, относящейся к разделу государственной тайны. Инженеры тщательно проверяют платформу и тестируют ее.
Предприятие НПО «Импульс» участвует в проекте на протяжении всего производственного пути. Речь идет о проектировании, изготовлении, контроле продукции, а также специальных проверках, военных аттестациях и техническом обслуживании после выпуска компьютера.
На сборку одного такого компьютера тратится 10 дней. В течение недели инженеры могут выпускать до 25 таких систем. При этом цена ПК будет примерно на 25% ниже других предложений на рынке.
Интерес к проекту уже проявили представители Минобороны РФ и других государственных ведомств.
Программа предусматривает разработку компьютерных систем для обработки информации, относящейся к разделу государственной тайны. Инженеры тщательно проверяют платформу и тестируют ее.
Предприятие НПО «Импульс» участвует в проекте на протяжении всего производственного пути. Речь идет о проектировании, изготовлении, контроле продукции, а также специальных проверках, военных аттестациях и техническом обслуживании после выпуска компьютера.
На сборку одного такого компьютера тратится 10 дней. В течение недели инженеры могут выпускать до 25 таких систем. При этом цена ПК будет примерно на 25% ниже других предложений на рынке.
Интерес к проекту уже проявили представители Минобороны РФ и других государственных ведомств.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:55