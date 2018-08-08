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Ивана Дилова с новой прической стала похожа на Ольгу Бузову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ивана Дилова абсолютно недовольна своим внешним видом и природной красотой, а потому после ухода за периметр начала активно совершенствоваться.

Так, к примеру, некоторое время назад она увеличила губы и порекомендовала всем подписчикам доктора, к которому ходила на прием, подчеркнув, что у него золотые руки, ведь доверить свое тело она может не каждому специалисту.

Ивана Дилова с новой прической стала похожа на Ольгу Бузову

А теперь очередь дошла и до волос. Несколько дней назад болгарка посетила салон красоты, в котором нарастила себе волосы и продемонстрировала в микроблоге результат проделанной работы.

В итоге вместо похвалы, пользователи сети принялись сравнивать Ивану с Ольгой Бузовой, заявив, что она пытается подражать популярной певице и телеведущей.

Ивана Дилова с новой прической стала похожа на Ольгу Бузову

«Косишь под Бузову?)», «Ты красивая... но не понимаю я эти чужие волосы, губы и прочее, своим надо гордиться!», «Мне показалось, что это Бузова», «Свой волос и наращенный разного тона, заметен переход длины, в общем, могу порекомендовать вам мастера получше)», «На Бузову похожа», - высказались подписчики в комментариях.


Напомним, что Дилова ушла за ворота чуть более месяца назад, уступив место Сергею Кучерову. Она так и не смогла построить серьезных отношений на проекте, хотя и принимала ухаживания от Александра Гобозова, Романа Гриценко и Андрея Денисова.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:41
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