Ивана Дилова с новой прической стала похожа на Ольгу Бузову

«Косишь под Бузову?)», «Ты красивая... но не понимаю я эти чужие волосы, губы и прочее, своим надо гордиться!», «Мне показалось, что это Бузова», «Свой волос и наращенный разного тона, заметен переход длины, в общем, могу порекомендовать вам мастера получше)», «На Бузову похожа», - высказались подписчики в комментариях.

Так, к примеру, некоторое время назад она увеличила губы и порекомендовала всем подписчикам доктора, к которому ходила на прием, подчеркнув, что у него золотые руки, ведь доверить свое тело она может не каждому специалисту.А теперь очередь дошла и до волос. Несколько дней назад болгарка посетила салон красоты, в котором нарастила себе волосы и продемонстрировала в микроблоге результат проделанной работы.В итоге вместо похвалы, пользователи сети принялись сравнивать Ивану с Ольгой Бузовой, заявив, что она пытается подражать популярной певице и телеведущей.Напомним, что Дилова ушла за ворота чуть более месяца назад, уступив место Сергею Кучерову. Она так и не смогла построить серьезных отношений на проекте, хотя и принимала ухаживания от Александра Гобозова, Романа Гриценко и Андрея Денисова.