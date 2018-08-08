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Ольга Жарикова снова поругалась с Александром Гобозовым

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова пожаловалась на поведение своего возлюбленного Александра Гобозова. В отсутствие девушки Саша позволил себе расслабиться с друзьями и выпить алкоголя, однако это не понравилось Ольге.

Ольга Жарикова снова поругалась с Александром Гобозовым

В Сети ходят слухи, что молодые люди в реальном времени покинули поляну. Телезрители пока не знают этого наверняка, так как смотрят эфиры, где Оля и Саша по-прежнему выясняют отношения на поляне. Причиной последнего неприятного разговора между возлюбленными стала телефонная беседа во время масштабного кастинг-тура.

В то время как Гобозов колесил по южным городам России, Ольга находилась на поляне. Ребята часто созванивались, но во время одного из последних разговоров в преддверии возвращения Саши серьезно поругались. Как оказалось, мужчина позволил себе расслабиться в большой компании и немного принять алкоголя.

«Мы тут немного поругались… Саша отдыхал в большой компании, но Алианы там не было. И он решил выпить. Мне не понравилась это только из-за того, что у нас была договоренность. Я сказала, что если он отдыхает с друзьями и там пьет, пусть мне потом не предъявляет, когда у меня будет такая же ситуация», — рассказала Жарикова.

Тем не менее, Оля сразу высказала уверенность, что ссора вряд ли будет продолжительной, и они довольно быстро обретут общий язык. Участница телестройки не скрывает, что готова не только пойти на примирение, но и к предложению от любимого. Однако она хочет, чтобы он сделал его будучи в статусе свободного мужчины.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:35
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