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В Санкт-Петербурге рабочие просверлили ангела перфоратором

В Санкт-Петербурге рабочие просверлили ангела перфоратором. Данные действия были совершены для того, чтобы прикрепить к дому водосточную трубу.

В Санкт-Петербурге рабочие просверлили ангела перфоратором


Свидетели сделали фотографии необычного монтажа на камеру своих телефонов. На снимке, который появился в Сети, хорошо видно, что промышленный альпинист размещал водосточную трубу на домостроении №1 по улице Ропшинская и в ходе работы просверлил отверстие для крепления непосредственно в животе ангела изображенного в камне. Дом возвели архитектора Крыжановского более 100 лет назад. Парадные двери здания украшены плиткой с петербургских мануфактур, резными лестничными пролетами, а на фасадах размещены гипсовые изображения ангелов.

Администрация района сообщила, что благодаря свидетелям они узнали об этом происшествии, а работы проводили не их сотрудники. В ближайшее время произойдет разбирательство сложившейся ситуации. Городской комитет заявил, что любое благоустройство не должно нарушать ценность и художественный вид здания.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга №820-7, архитектурное решение лицевых фасадов исторических зданий сохраняется согласно требованиям режима охранной зоны.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:25
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