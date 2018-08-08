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Экс-участница «Дома-2» Лилия Четрару изменилась до неузнаваемости

Многие зрители телепроекта «Дом-2» до сих пор помнят экс-участницу Лилию Четрару, ведь она прославилась не только благодаря отношениям с Сергеем Захарьяшем, но и сильной любви к деньгам и пластическим операциям.

В периметр девушка пришла с переделанным носом, выделенными скулами, нарощенными волосами и увеличенными губами, а походу съемок сделала еще и маммопластику. Но оказалось, что на этих изменениях она не остановилась и после ухода за ворота продолжила совершенствовать свою внешность.

Экс-участница «Дома-2» Лилия Четрару изменилась до неузнаваемости

Причем Лиля настолько увлеклась, что ее перестали узнавать поклонники, не говоря уже обычных зрителях телепроекта. Недавно на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в линзах, сменив свой привычный карий цвет глаз на голубой.

Экс-участница «Дома-2» Лилия Четрару изменилась до неузнаваемости

В итоге подписчики были шокированы тем, насколько преобразилось лицо Четрару. В комментариях одни стали сравнивать ее с вампиром и обзывать различными неприятными словами, другие, наоборот, назвали образ девушки необычным, но привлекательным.

«Это что за монстр? Лиля?», «Офигеть. Не узнала. Совсем себя изменила», «Непохожа на себя», «Совсем другой человек. А всего-то цвет глаз изменила», «Такая милая с голубыми глазками)», «Если бы просто увидела её фото, то не узнала», - писали они.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15
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