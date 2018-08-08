Nokia 7 Plus начал получать обновление ОС до версии Android 9 Pie

Сообщается, что для скачивания файла с платформой Android 9 Pie необходимо иметь 1173 Мб свободного пространства на флеш-накопителе.Интересно, что смартфон стал одним из немногих мобильных устройств, которое было задействовано в бета-тестировании новой операционной системы Android 9 Pie. Именно поэтому уже никто не отрицал выход версии программной платформы для этой модели. Тем не менее, также никто не ожидал, что релиз состоится так быстро.Android 9 Pie уже была презентована компанией Google. Это случилось еще в начале текущей недели. Главной ее особенностью станет наличие различных опций, разработанных на основе системы искусственного интеллекта.