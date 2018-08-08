Пользователи уверены, что Ксения Бородина поощряет измены Ильи Яббарова

После того как Илья в очередной раз вернулся на проект, у многих телезрителей появилось мнение, будто бы Яббаров является любимчиком продюсеров, поэтому ему прощаются все выходки и вновь ждут на Поляне с распростертыми объятиями. Чем заслужил мужчина такое к себе отношение, многим непонятно. Возможно, данный участник приносит шоу хорошие рейтинги.Однако с каждым эфиром зрителю становится очевиднее, что все ведущие, будто по заказу, стали хвалить, поддерживать и потакать всем прихотям Ильи. Подтверждением этому стал недавний разговор Ксении Бородиной с мамой Алены Рапунцель на лобном месте.Ведущая, которая сама является примерной женой, матерью двоих детей, по мнению поклонников «Дома-2», поощряет измены Яббарова, говоря о том, что Алена должна простить своего избранника. Бородина заявила, что не понимает, что такого натворил Илья, так что лучше воспитывать ребенка с ним, нежели одной.Ксения также была возмущена позицией матери девушки Татьяны Владимировны, которая настаивает против того, чтобы Яббаров возвращался в семью. Ведущая уверена, что именно мама благодаря своему давлению на дочь мешает влюбленным помириться, так как пытается убедить Алену, что Илья ее не любит.Когда Саша Черно сказала, что Рапунцель никогда не простит Яббарову измену, Бородина очень удивилась и спросила – почему. То ли Ксения считает, что в поступке Ильи нет ничего криминального, так как фактической измены не произошло, то ли ведущая считает, что прощать измены мужчин – это нормально.Поклонники шоу уверены, что ведущая несправедлива и дает субъективную оценку событий, вместо дельного совета. Ведь если Ксения в свое время нашла силы простить измену супруга, то это не означает, что и все остальные также смогут.