Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845 в смартфоне Google Pixel 3 XL
В скором времени компания Google собирается представить новый смартфон Google Pixel 3 XL. Таким образом, в Сети появляется все больше слухов об этом девайсе. Недавно новинку протестировали в Master Lu, который подтвердил наличие у смартфона процессора Snapdragon 845.
Кроме этого было указано, что Google Pixel 3 XL получит 4 гигабайта оперативной памяти, хотя многие современные флагманские модели оснащены модулями с объемом в 6 и 8 гигабайт.
Помимо аппаратной основы была раскрыта конфигурация дисплея. Отмечается, что матрица будет иметь соотношение сторон 18,5:9, хотя ранее предполагался другой показатель. Разрешение такого экрана составит 2960 x 1440 пикселей.
Кроме этого было указано, что Google Pixel 3 XL получит 4 гигабайта оперативной памяти, хотя многие современные флагманские модели оснащены модулями с объемом в 6 и 8 гигабайт.
Помимо аппаратной основы была раскрыта конфигурация дисплея. Отмечается, что матрица будет иметь соотношение сторон 18,5:9, хотя ранее предполагался другой показатель. Разрешение такого экрана составит 2960 x 1440 пикселей.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:15