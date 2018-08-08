АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845 в смартфоне Google Pixel 3 XL

В скором времени компания Google собирается представить новый смартфон Google Pixel 3 XL. Таким образом, в Сети появляется все больше слухов об этом девайсе. Недавно новинку протестировали в Master Lu, который подтвердил наличие у смартфона процессора Snapdragon 845.

Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845 в смартфоне Google Pixel 3 XL


Кроме этого было указано, что Google Pixel 3 XL получит 4 гигабайта оперативной памяти, хотя многие современные флагманские модели оснащены модулями с объемом в 6 и 8 гигабайт.

Помимо аппаратной основы была раскрыта конфигурация дисплея. Отмечается, что матрица будет иметь соотношение сторон 18,5:9, хотя ранее предполагался другой показатель. Разрешение такого экрана составит 2960 x 1440 пикселей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФРИИ инвестирует 18 млн. рублей в разработку
Смартфоны Samsung начнут обновлять до Android 8.0
Nokia 7 Plus начал получать обновление ОС до
Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845
Язык программирования Python в скором времени
В юго-западной части Москвы обнаружили чемодан с
Сестра Сергея Супонева рассказала, почему погиб
Герчаков рассказал, почему распался брак Стеклова
Ученые узнали, как аксоны управляют своим
До конца года обновления для Windows 10 станут
Пациенты смогут зарабатывать криптовалюту
Гаспарян рассказал о кончине военного журналиста
Showtime снимет сериал по мотивам игры Halo
Ученые: Цветочный аромат возник 99 миллионов лет
Гренландские викинги четыре века держали
Лиза Галкина придумала новую модную и смешную
Влад Кадони стал привлекательным блондином
Звезда Comedy Womаn считает, что Ольга Бузова
Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на
Шелкопряд стал выделять паутину
«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы
Подписчики Виктории Бони ужаснулись от внешнего
В Сети появилось фото результата «перезагрузки»
Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и
Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с
Российским ученым удалось разработать новый
Карта с Вратами Ада: “Двери в подземный мир” до
Компании ivi и МультиКубик представили устройство
Бактерии помогают растениям усваивать полезные
Рыбак с острова Кейп-Сейбл столкнулся с ужасным
Просмотреть все новости