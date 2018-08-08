Тест Master Lu подтвердил наличие Snapdragon 845 в смартфоне Google Pixel 3 XL

Кроме этого было указано, что Google Pixel 3 XL получит 4 гигабайта оперативной памяти, хотя многие современные флагманские модели оснащены модулями с объемом в 6 и 8 гигабайт.Помимо аппаратной основы была раскрыта конфигурация дисплея. Отмечается, что матрица будет иметь соотношение сторон 18,5:9, хотя ранее предполагался другой показатель. Разрешение такого экрана составит 2960 x 1440 пикселей.