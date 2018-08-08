Язык программирования Python в скором времени обойдет C++ в рейтинге популярности TIOBE

Таким образом, результаты этого рейтинга показывают правдивость исследования, проводившегося специалистами ресурса Stack Overflow. Они узнали, что в прошлом году резко выросло количество запросов с тегом «Python». Кроме этого приложение IEEE, которое показывает наиболее популярные языки программирования, определяет Python на вершину списка. Также известно, что у PyPl этот язык тоже на первом месте, а специалист RedMonk считает его третьим по популярности в мире.В списке TIOBE Python никогда не был выше четвертой строчки, однако аналитики уверены, что частое использования языка в различных системах выведет его на третье место.Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что индекс TIOBE не учитывает качество языка и количество написанных строк кода с применением его синтаксиса.