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Язык программирования Python в скором времени обойдет C++ в рейтинге популярности TIOBE

Согласно информации портала ZDNet, в рейтинге, который был составлен поисковой машиной TIOBE, язык программирования Python оказался на четвертом месте. В скором времени он может потеснить C++, находящийся на строчку выше.

Язык программирования Python в скором времени обойдет C++ в рейтинге популярности TIOBE


Таким образом, результаты этого рейтинга показывают правдивость исследования, проводившегося специалистами ресурса Stack Overflow. Они узнали, что в прошлом году резко выросло количество запросов с тегом «Python». Кроме этого приложение IEEE, которое показывает наиболее популярные языки программирования, определяет Python на вершину списка. Также известно, что у PyPl этот язык тоже на первом месте, а специалист RedMonk считает его третьим по популярности в мире.

В списке TIOBE Python никогда не был выше четвертой строчки, однако аналитики уверены, что частое использования языка в различных системах выведет его на третье место.

Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что индекс TIOBE не учитывает качество языка и количество написанных строк кода с применением его синтаксиса.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:00
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