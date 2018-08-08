Любовница мужа Ани Лорак впервые прервала молчание

Последние недели СМИ и соцсети гудят, обсуждая семейный скандал известной украинской певицы Ани Лорак. Вездесущие папарацци застали любвеобильного Мурата Налчаджиоглу в компании с киевской тусовщицей Яной Беляевой и сразу заподозрили адюльтер.Стало известно, что Яна Беляева окончила ВУЗ, владеет пятью языками, занимается бизнесом в Интернете и часто путешествует. Когда подписчики узнали о ее связи с мужем Ани Лорак, в адрес девушки посыпались обвинения и насмешки. Обиженная, она даже закрыла свой профиль в Instagram.Но потом неожиданно для всех она выложила в Сеть фотографию одной из антифанаток. Только комментировать скандал все равно не стала.По словам друзей и близких Ани Лорак и ее мужа, этот брак с самого начала был фиктивным. В то же время отец певицы уверяет прессу, что все у супругов хорошо. Сама же певица хранит молчание, не опровергая и не подтверждая слухи о возможном разводе.