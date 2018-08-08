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Любовница мужа Ани Лорак впервые прервала молчание

Киевлянка Яна Беляева, которую многие считают любовницей мужа Ани Лорак, впервые после скандала решила прервать молчание. Она ответила на нападки антифанатов на своей страничке в Instagram.

Любовница мужа Ани Лорак впервые прервала молчание

Последние недели СМИ и соцсети гудят, обсуждая семейный скандал известной украинской певицы Ани Лорак. Вездесущие папарацци застали любвеобильного Мурата Налчаджиоглу в компании с киевской тусовщицей Яной Беляевой и сразу заподозрили адюльтер.

Стало известно, что Яна Беляева окончила ВУЗ, владеет пятью языками, занимается бизнесом в Интернете и часто путешествует. Когда подписчики узнали о ее связи с мужем Ани Лорак, в адрес девушки посыпались обвинения и насмешки. Обиженная, она даже закрыла свой профиль в Instagram.

Но потом неожиданно для всех она выложила в Сеть фотографию одной из антифанаток. Только комментировать скандал все равно не стала.

По словам друзей и близких Ани Лорак и ее мужа, этот брак с самого начала был фиктивным. В то же время отец певицы уверяет прессу, что все у супругов хорошо. Сама же певица хранит молчание, не опровергая и не подтверждая слухи о возможном разводе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:30
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