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Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец

Чуть более двух недель осталось до того момента, как вся страна увидит первый выпуск нашумевшего, беспрецедентного проекта телеканала ТНТ «Замуж за Бузову», в котором 15 мужчин будут добиваться главную холостячку страны – Ольгу Бузову.

Уже известно, что шоу будет выходить каждое воскресенье в 20:00, а стартует оно 26 августа. Всего снято 8 серий, а в финале останется лишь один участник, с которым знаменитость и попробует построить отношения.

Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец

Также стало известно, что ведущей «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец. Для нее это будет первый опыт курирования подобных проектов, однако фанаты не сомневаются, что она справится со своими обязанностями на все 100%.

«Так как главной героиней шоу будет женщина, было решено, что ведущей тоже должна быть представительница прекрасного пола», - сообщил один из представителей ТНТ.

Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец

Стоит отметить, что публика уже сгорает от желания поскорее узнать, кого же в конечном итоге выберет теледива и останется ли с ним после съемок, ведь все герои, участвовавшие в аналогичном шоу «Холостяк» не продолжили отношения с теми, кого выбрали.

Да и сама Оля надеется на то, что из всех кандидатов найдется один единственный, кто покорит ее сердце. В одном из своих интервью она даже заявила, что если не встретит на шоу мужчину, то уже никогда не выйдет замуж.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:17
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