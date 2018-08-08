Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец

«Так как главной героиней шоу будет женщина, было решено, что ведущей тоже должна быть представительница прекрасного пола», - сообщил один из представителей ТНТ.

Уже известно, что шоу будет выходить каждое воскресенье в 20:00, а стартует оно 26 августа. Всего снято 8 серий, а в финале останется лишь один участник, с которым знаменитость и попробует построить отношения.Также стало известно, что ведущей «Замуж за Бузову» станет звезда Comedy Club Марина Кравец. Для нее это будет первый опыт курирования подобных проектов, однако фанаты не сомневаются, что она справится со своими обязанностями на все 100%.Стоит отметить, что публика уже сгорает от желания поскорее узнать, кого же в конечном итоге выберет теледива и останется ли с ним после съемок, ведь все герои, участвовавшие в аналогичном шоу «Холостяк» не продолжили отношения с теми, кого выбрали.Да и сама Оля надеется на то, что из всех кандидатов найдется один единственный, кто покорит ее сердце. В одном из своих интервью она даже заявила, что если не встретит на шоу мужчину, то уже никогда не выйдет замуж.