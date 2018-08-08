Анастасия Волочкова жалуется на жадных коммунальщиков

Волочкова с горечью посетовала на собственную доверчивость. Ведь раньше ее обманул собственный водитель, вину которого до сих пор разбирают в суде. Потом оказалось, что домработница выносит из квартиры ценные вещи. И вот теперь новый удар судьбы.Танцовщица вдруг заметила, что счета на коммунальные услуги в коттеджном поселке, где она живет, неожиданно поднялись с 20 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц. Неужели охрана, уборка вывоз мусора настолько сильно возросли в цене, возмутилась Волочкова и попросила своих юристов проверить законность ситуации.Первая же проверка показала, что соседи Анастасии Волочковой при тех же условиях платят значительно меньше, а значит, имеется явный обман и мошенничество со стороны коммунальных служб. Адвокат Владимир Комсолев назвал ситуацию произволом и обещал добиваться справедливости в суде, если решить дело мирным путем не получится.