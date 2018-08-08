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Анастасия Волочкова жалуется на жадных коммунальщиков

Анастасия Волочкова вновь стала жертвой чужих корыстных махинаций. На этот раз эпатажная балерина обвинила коммунальные службы, которые, по ее подсчетам, уже обокрали звезду на полтора миллиона рублей.

Анастасия Волочкова жалуется на жадных коммунальщиков


Волочкова с горечью посетовала на собственную доверчивость. Ведь раньше ее обманул собственный водитель, вину которого до сих пор разбирают в суде. Потом оказалось, что домработница выносит из квартиры ценные вещи. И вот теперь новый удар судьбы.

Танцовщица вдруг заметила, что счета на коммунальные услуги в коттеджном поселке, где она живет, неожиданно поднялись с 20 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц. Неужели охрана, уборка вывоз мусора настолько сильно возросли в цене, возмутилась Волочкова и попросила своих юристов проверить законность ситуации.

Первая же проверка показала, что соседи Анастасии Волочковой при тех же условиях платят значительно меньше, а значит, имеется явный обман и мошенничество со стороны коммунальных служб. Адвокат Владимир Комсолев назвал ситуацию произволом и обещал добиваться справедливости в суде, если решить дело мирным путем не получится.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:30
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