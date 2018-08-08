В юго-западной части Москвы обнаружили чемодан с трупом человека

Чемодан лежал вблизи детской площадки. В нём находились фрагменты тела неизвестного гражданина. Его личность предстоит установить следователям. Представители правоохранительных органов ожидают прибытия медицинских специалистов. Они оценят характер повреждений, установят точную причину гибели обнаруженного гражданина.Стоит отметить, что чемодан с останками человека нашли случайные прохожие. При этом вопрос о возбуждении уголовного дела рассмотрят сразу после проведения медицинской экспертизы. Детали расследования держаться пока втайне от представителей прессы.