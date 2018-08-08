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Ольга Бузова показала Ольге Жариковой компромат на Сашу Гобозова

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова нашла компромат на участника Сашу Гобозова и поспешила продемонстрировать его Ольге Жариковой.

Несмотря на то, что Гобозов до сих пор официально состоит в браке с Алианой Устиненко, оба супруга уже давно живут своей жизнью и строят новые отношения. Во всяком случае, они пытаются это сделать. Сейчас Саша встречается с Олей Жариковой, однако девушка никак не может избавиться от ревности к жене своего мужчины.

Ольга Бузова показала Ольге Жариковой компромат на Сашу Гобозова

Усугубило всю ситуацию то, что Гобозов отправился на кастинг в Краснодарский край вместе с Алианой, которая совсем недавно пришла на проект в качестве новой участницы. С этого момента не проходит и дня, чтобы Оле не предоставили доказательств о том, что Саша не хранит ей верность.

При этом, по мнению других участников, Гобозов развлекается не с кем-нибудь, а со своей пока еще законной супругой. Подобные заявления со стороны ребят чаще всего заканчивались истериками Жариковой, которая впоследствии выясняла отношения со своим парнем и просила его прекратить всяческое общение с Устиненко.

Странно, что сам Саша относился довольно спокойно к подобным ссорам и слезам Оли. В недавнем анонсе предстоящего выпуска стало известно, что и ведущей шоу Ольге Бузовой стали известны некие подробности касаемо Гобозова и Устиненко.

Ольга Бузова показала Ольге Жариковой компромат на Сашу Гобозова

Найдя компромат на Сашу, телеведущая поспешила показать эту находку Жариковой. На видеоролике, который записала Алина, на заднем фоне видно, что на кровати лежит никто иной как Гобозов. Все участники были шокированы данной новостью, кроме самой Оли.

Девушка на удивление была спокойной и сдержанной. Жарикова ответила, что в этой ситуации нет ничего криминального, так как она доверяет своему мужчине, поэтому его близкое общение с женой ничего не может значить.

Ольга Бузова показала Ольге Жариковой компромат на Сашу Гобозова

Стоит добавить, что Александр уже подготовил все необходимые документы на развод и теперь лишь ждет официальной даты назначения заседания. Возможно, именно поэтому Оля так уверена в своем избраннике. К тому же сама Алиана пришла на проект, чтобы встретить свою любовь, и даже, по слухам, уже нашла себе нового ухажера на кастинге.

Правда, поклонники «Дома-2», которые знают всю историю отношений Гобозова и Устиненко, уверены, что эти ребята созданы, чтобы быть вместе, поэтому их и тянет друг к другу, а проект лишь поможет всколыхнуть забытые чувства.

Смотрите завтра в эфире #Дом2 #ТНТ

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality)


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31
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