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В Башкирии ночной ураган обрушил на спящих детей потолок

В деревне Осиповка на территории Башкирии в ходе сильного урагана повреждены были кровли пяти домовладений. При этом в одном доме произошло обрушение потолка на семерых спящих детей.

В Башкирии ночной ураган обрушил на спящих детей потолок


Дети отделались лёгкими ушибами и ссадинами. От страха они спрятались под одеяло. Оперативным дежурным МЧС по РБ седьмого августа в 05:10 была принята информация, что вследствие шквалистых порывов ветра (17 м/сек), кровли жилых домов на улицах Солнечная и Луговая в деревне Осиповка (Благовещенский район РБ), получили повреждения. Для ликвидации последствий случившегося урагана на место направили силы, а также средства РСЧС. При этом было задействовано 7 единиц спецтехники, 17 человек личного состава, 2 единицы спецтехники от МЧС, 5 человек личного состава. На место происшествия выехал председатель КЧСиОПБ Благовещенского района, а также Глава Октябрьского сельского совета.

По словам местных жителей, ураган бушевал около 10 минут, натворив немало бед. От порывов ветра в деревне пострадало свыше 20 строений. Жители начали разбирать завалы, ремонтировать кровли домовладений.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15
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