В Башкирии ночной ураган обрушил на спящих детей потолок

Дети отделались лёгкими ушибами и ссадинами. От страха они спрятались под одеяло. Оперативным дежурным МЧС по РБ седьмого августа в 05:10 была принята информация, что вследствие шквалистых порывов ветра (17 м/сек), кровли жилых домов на улицах Солнечная и Луговая в деревне Осиповка (Благовещенский район РБ), получили повреждения. Для ликвидации последствий случившегося урагана на место направили силы, а также средства РСЧС. При этом было задействовано 7 единиц спецтехники, 17 человек личного состава, 2 единицы спецтехники от МЧС, 5 человек личного состава. На место происшествия выехал председатель КЧСиОПБ Благовещенского района, а также Глава Октябрьского сельского совета.По словам местных жителей, ураган бушевал около 10 минут, натворив немало бед. От порывов ветра в деревне пострадало свыше 20 строений. Жители начали разбирать завалы, ремонтировать кровли домовладений.