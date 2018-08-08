Герчаков рассказал, почему распался брак Стеклова и Захаровой

70-летний Владимир Стеклов не распространяется о совей личной жизни. Актер 20 лет прожил в браке с первой женой Людмилой Мощенской, которая подарила артисту дочь Агриппину. Брак актера дал трещину, когда они переехали в Москву. Тогда Стеклов влюбился в Александру Захарову и развелся с супругой. С новой возлюбленной Владимир прожил девять лет. О том, почему отношения Стеклов и Захаровой зашли в тупик, недавно рассказал Евгений Герчаков.Народный артист России рассказал, что отец Захаровой возглавляет «Ленком» и поэтому Владимир тут же стал премьером театра. Герчаков сообщил, что это могло бы продолжаться и по сей день, если бы Александра не застала его в постели с другой женщиной. Евгений Аркадьевич уверяет, что после этого инцидента отец Захаровой попросил Владимира уйти из театра. Герчаков не стал скрывать, что измена Стеклова была очень болезненно принята его второй супругой.Напомним, что о разводе с третьей женой Ольгой, Стеклов сообщил только в начале текущего года, хотя супруги расстались еще 3 года назад. В этом году новая возлюбленная подарила актеру дочь Арину.