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До конца года обновления для Windows 10 станут платными

В издании ZDNet появилась информация о том, что обновления для операционной системы Microsoft Windows 10 станут платными. Это случится в конце текущего года.

До конца года обновления для Windows 10 станут платными


Отмечается, что платные пакеты данных станут распространять через сервис Managed Desktop. В первую очередь данный ресурс предназначен для разбивки крупных обновлений на более мелкие, чтобы компьютеры пользователей работали стабильно и без всяких проблем. Ранее до разработчиков Microsoft доходили жалобы касательно проблем с работой некоторых приложений и торможением системы вследствие установки крупного обновления.

Таким образом, все обновления будут выходить постепенно в течение 12 месяцев. За каждое придется платить определенную сумму денег. Со своей стороны Microsoft гарантирует отсутствие проблем в работе операционной системы и компьютера в целом.

Сначала Microsoft Managed Desktop будет доступен только для пользователей различных компаний и организаций, однако через некоторое время ним смогут воспользоваться и другие пользователи ОС Windows 10.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 21:50
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