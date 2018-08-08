До конца года обновления для Windows 10 станут платными

Отмечается, что платные пакеты данных станут распространять через сервис Managed Desktop. В первую очередь данный ресурс предназначен для разбивки крупных обновлений на более мелкие, чтобы компьютеры пользователей работали стабильно и без всяких проблем. Ранее до разработчиков Microsoft доходили жалобы касательно проблем с работой некоторых приложений и торможением системы вследствие установки крупного обновления.Таким образом, все обновления будут выходить постепенно в течение 12 месяцев. За каждое придется платить определенную сумму денег. Со своей стороны Microsoft гарантирует отсутствие проблем в работе операционной системы и компьютера в целом.Сначала Microsoft Managed Desktop будет доступен только для пользователей различных компаний и организаций, однако через некоторое время ним смогут воспользоваться и другие пользователи ОС Windows 10.