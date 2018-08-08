Ведущий СТС рассказал, как кормил голливудских звезд

Начиная с 18 августа, на СТС будут выходить новые выпуски программы «ПроСТО кухня». Особенностью этого кулинарного шоу являются блюда, стоимость которых не превышает 100 рублей. И Александр Белькович уверен, что за эту сумму можно готовить настоящие шедевры.Шеф-повар сообщил, что съемка новых выпусков программы проходила в одном и столичных торговых центров. Во время готовки блюд Белькович пользуется личным ножом-талисманом, который он не забыл прихватить с собой и в этот раз.Кстати, из-под этого ножа появлялись и блюда, предназначенные для весьма именитых людей. По словам Бельковича, в такие ответственные минуты он нервничает. Но стоит только начать готовить, как страх уходит. Ведь зачастую звезды отдают предпочтение пище простой и привычной, как, например, певица Мадонна или актер Том Круз.