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Ведущий СТС рассказал, как кормил голливудских звезд

Ведущий канала СТС, шеф-повар и писатель Александр Белькевич признался, как кормил голливудских звезд и других известных людей. Он рассказал, что среди его клиентов были Ашер, Джеки Чан, и что Мадонна обожает пиццу «Маргарита», а Том Круз – пасту карбонару.

Ведущий СТС рассказал, как кормил голливудских звезд


Начиная с 18 августа, на СТС будут выходить новые выпуски программы «ПроСТО кухня». Особенностью этого кулинарного шоу являются блюда, стоимость которых не превышает 100 рублей. И Александр Белькович уверен, что за эту сумму можно готовить настоящие шедевры.

Шеф-повар сообщил, что съемка новых выпусков программы проходила в одном и столичных торговых центров. Во время готовки блюд Белькович пользуется личным ножом-талисманом, который он не забыл прихватить с собой и в этот раз.

Кстати, из-под этого ножа появлялись и блюда, предназначенные для весьма именитых людей. По словам Бельковича, в такие ответственные минуты он нервничает. Но стоит только начать готовить, как страх уходит. Ведь зачастую звезды отдают предпочтение пище простой и привычной, как, например, певица Мадонна или актер Том Круз.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:35
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