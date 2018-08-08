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Ксения Бородина не поддержала позицию мамы Алены Рапунцель

Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина высказалась против позиции, которую выдвигает мама Алены Рапунцель Татьяна Владимировна.

Не так давно, казавшаяся идеальной, пара Алены Рапунцель и Ильи Яббарова разрушилась в одночасье. Несмотря на то, что все друзья и знакомые советовали ребятам не торопиться с заключением брака, а тем более с вопросом о детях, влюбленные сделали по-своему и теперь пытаются разобраться со всеми сложившимися проблемами.

Ксения Бородина не поддержала позицию мамы Алены Рапунцель

После того как Алена узнала, что беременна, ее жизнь вместе сказки стала похожа на настоящий кошмар. Девушка узнала о том, что ее возлюбленный оказался ей не верен. Рапунцель не стала прощать предательства во второй раз и заявила об окончательном расставании с Яббаровым.

Илья пытался доказать Алене искренность своих чувств, просил прощения и пытался вернуть расположение девушки, пока в эту ситуацию не вмешалась ее мама Татьяна Владимировна. Женщина специально прибыла на Поляну, чтобы поддержать свою младшую дочь в трудной ситуации.

Ксения Бородина не поддержала позицию мамы Алены Рапунцель

Мать не хочет, чтобы Илья мирился с ее дочерью, так как уверена, что Алена сможет воспитать ребенка одна. Данную позицию Татьяна Владимировна озвучила на лобном месте, однако была отчитана ведущей Ксенией Бородиной.

По мнению Бородиной, мама Рапунцель должна всеми силами стараться помочь сохранить отношения Алены и Ильи, так как от этого уже зависит не только их жизнь, но и судьба будущего ребенка. Но пока Татьяна Владимировна делает все, чтобы ребята не помирились.

Ксения Бородина не поддержала позицию мамы Алены Рапунцель

В ответ на это, мать Алены заявила, что не собирается скреплять пару, в которой уже давно нет любви. Тем самым женщина намекнула на то, что Яббаров не любит ее дочь, поэтому им не стоит быть вместе. Стоит добавить, что сам Илья остался в шоке от услышанного, ведь он не давал повод так думать.

Ведущая уверена, что Татьяна Владимировна, которая сама воспитала детей в одиночку, должна понимать, насколько тяжело растить ребенка без отца. Поэтому должна приложить все усилия, чтобы избежать этого.

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Публикация от dom2_reality (@dom2_reality)


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08
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