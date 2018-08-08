Пациенты смогут зарабатывать криптовалюту Ethereum за предоставление истории своей болезни

Известно, что проект Nebula заключается в сборе медицинской информации пациентов. Со стороны Longenesis ожидается появление системы искусственного интеллекта, который будет заниматься изучением этих данных. Таким образом, уже через два года у пользователей появится возможность анонимно делиться своими историями с представителями медицинской отрасли. Отмечается, что технология окажется полезной для разработки новых лекарств от различных болезней.В свою очередь SimplyVital Health работает над технологией блокчейн, которая даст возможность пациентам зарабатывать на том, что они будут предлагать свои медицинские данные на платформе. После продажи информации страховым компаниям, система стартапа Health Nexus будет выплачивать пользователям монеты криптовалюты Ethereum.