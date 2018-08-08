Рита Ларченко всерьез запала на Илью Яббарова и чувствует от него взаимность

«Мы общаемся, я вижу с его стороны теплое отношение ко мне. Изначально он меня поддерживал, на лобном отстаивал. На протяжении всего времени он меня защищает, за что я ему благодарна. Я понимаю его как мужчину. В коллективе никто не поддерживает его, а я поддерживаю», - заявила она.

Вместо этого девушка начала говорить о том, что ее не привлекают парни-одногодки и стала присматриваться к Илье Яббарову, у которого сейчас очень сложные отношения с Аленой Савкиной.Рита уверена, что между ней и Ильей есть определенная связь, проявляющаяся пока только во взглядах, которыми они обмениваются. Однако она надеется, что это постепенно выльется во что-то большее.Что касается беременной Алены, то, по мнению Ларченко, она сама виновата в том, что у них я Яббаровым ничего не сложилось, поскольку постоянно истерит, грубит и третирует его, а такого отношения не выдержит ни один мужчина.Да и вообще, девушка уверена, что возлюбленный Савкиной на данный момент уделяет ей гораздо больше внимания, чем будущей матери своего сына.Сам же Илья ничего конкретного о Рите не говорит, но на Лобном месте активно отстаивает ее позиции, защищая перед коллективом. И для новенькой участницы это многое означает.