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Гаспарян рассказал о кончине военного журналиста Михаила Лещинского

Сегодня скончался российский, а также советский журналист Михаил Лещинский. Многие его называют «голосом афганской войны».

Гаспарян рассказал о кончине военного журналиста Михаила Лещинского


Свыше 40 лет Лещинский работал в сфере теледокументалистики. За это время он успел сделать сотни репортажей, включая также горячие точки. Многие были опечалены известием о кончине выдающегося журналиста. По этому поводу журналистам «ПолитЭксперта» дал комментарий писатель, публицист Армен Гаспарян. Он сам работал в подобных структурах. Вследствие этого ему нелегко говорить утешительные слова, про ушедших коллег. Гаспарян заметил, что каждый из них является частью истории России, а также истории российской, советской журналистики. Писатель отмечает, что Михаил Лещинский был профессионалом с большой буквы, а также очень добрым человеком. Журналист оставил очень яркий след в профессии. Такого рода профессионалов в настоящее время очень мало.

Армен Гаспарян надеется, что они в дальнейшем будут проявляться. Лещинский был кумиром для поколения российского публициста.

 
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Общество / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30
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