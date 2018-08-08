Showtime снимет сериал по мотивам игры Halo

Также помимо этого Левин утверждает, что вселенная сериала не ограничиться одним место и одной планетой. Как все на самом деле будет, Showtime покажет уже через два года, когда проект выйдет на телевидение.Также стоит отметить, что в рамках мероприятия Ассоциации телевизионных критиков Левин вместе с главой Showtime Дэвидом Невинсом рассказали, чем на самом деле будет являться этот сериал. По их словам, данный проект окажется футуристической космической фантастикой. Известно, что сценарий уже написан.Касательно оригинальности истории разработчики сказали, что по этому вопросу они общаются с представителями 343 Industries. Все зависит от и разрешения.