Никита Джигурда стал наследником огромного состояния

Уже на протяжении двух лет сестра погибшей миллиардерши Людмилы Светлана Романова пытается доказать, что Джигурда намеренно спаивал Браташ ради ее многомиллионного наследства. Женщина также заявляет, что артист подделал все документы о наследстве в свою пользу.Разобраться в этой запутанной истории попытался и Андрей Малахов в программе «Пусть говорят». Все приглашенные гости встали на сторону Светланы. Главным доказательством виновности Никиты стал видеоролик, на котором запечатлен акт близости певца с Браташ, которая на тот момент находилась в бессознательном состоянии.Тем самым Джугурду обвинили в насилии, намеренном спаивании миллиардерши и подделке документов о наследстве. Сам же артист уверяет, что на скандальном видео он лишь пытается привести Людмилу в чувства, а в злоупотреблении Браташ алкоголем виновата мафия.Стоит добавить, что погибшая Людмила завещала все свое состояние Джигурде, несмотря на то, что у нее есть родная сестра. Вся общественность встала на сторону Романовой в этом споре, однако суд постановил иначе.Сегодня Никита в своем микроблоге опубликовал ролик, сделанный напротив здания Кунцевского районного суда. Артист рассказал, что наконец-то поставлена точка в деле о наследстве: суд постановил отказать в требовании Светланы Романовой признать завещание ее сестры незаконным.Иными словами, теперь Джигурда официально стал наследником многомиллионного состояния Людмилы Браташ. Пользователи иронизируют на этот счет, заявляя, что певец «удовлетворил на миллиард», намекая на интимные отношения Никиты и миллиардерши.Как распорядится новоиспеченный миллионер своими деньгами неизвестно. Правда, недавно Джигурда заявил, что собирается баллотироваться в мэры Москвы. Возможно, полученное наследство артист потратит на предвыборную кампанию.