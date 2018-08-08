Бактерии помогают растениям усваивать полезные вещества и приспосабливаться к разным условиям
В статье Environmental Microbiology группа специалистов из Туринского университета, Университета Милана и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы описала свою научную работу, в рамках которой удалось выяснить, что бактерии помогают растениям с их жизнеобеспечением. Сообщается, что микроорганизмы выступают помощниками растений при сборе полезных компонентов, в том числе и воды.
В рамках эксперимента ученые обзавелись стручковым перцем и двумя видами бактерий Bacillus subtilis и Paenibacillus illinoinensis, которые находятся в тканях растения и позволяют ему развиваться.
Перец испытывали тяжелыми сухими условиями и нормальными с обильным водоснабжением. Оказалось, что в сухих условиях при добавлении бактерий растение развивалось намного лучше, чем без них. Позже стало ясно, что эти бактерии усиливают эффективность протонных насосов, которые являются главным инструментом растения при закачке воды в вакуоли.
Результаты работы дают возможность выработать механизмы защиты от засухи для некоторых растительных культур.
В рамках эксперимента ученые обзавелись стручковым перцем и двумя видами бактерий Bacillus subtilis и Paenibacillus illinoinensis, которые находятся в тканях растения и позволяют ему развиваться.
Перец испытывали тяжелыми сухими условиями и нормальными с обильным водоснабжением. Оказалось, что в сухих условиях при добавлении бактерий растение развивалось намного лучше, чем без них. Позже стало ясно, что эти бактерии усиливают эффективность протонных насосов, которые являются главным инструментом растения при закачке воды в вакуоли.
Результаты работы дают возможность выработать механизмы защиты от засухи для некоторых растительных культур.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:10