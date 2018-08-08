Бактерии помогают растениям усваивать полезные вещества и приспосабливаться к разным условиям

В рамках эксперимента ученые обзавелись стручковым перцем и двумя видами бактерий Bacillus subtilis и Paenibacillus illinoinensis, которые находятся в тканях растения и позволяют ему развиваться.Перец испытывали тяжелыми сухими условиями и нормальными с обильным водоснабжением. Оказалось, что в сухих условиях при добавлении бактерий растение развивалось намного лучше, чем без них. Позже стало ясно, что эти бактерии усиливают эффективность протонных насосов, которые являются главным инструментом растения при закачке воды в вакуоли.Результаты работы дают возможность выработать механизмы защиты от засухи для некоторых растительных культур.