Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных переговоров о судьбе театра
Артура Согомоняна – друга Джигарханяна заподозрили в том, что он ведёт тайные переговоры о судьбе театра. Несколько дней назад его заметили в гостинице «Рэдиссон Ройал, Москва».
До скандала с Арменом Джигарханяном об Артуре Согомоняне и Элине Мазур мало кто знал. Теперь же эти люди практически везде рассказывают о самочувствии артиста, уверяя, что у худрука много планов, так как он полон сил и энергии.
Однако у Согомоняна планы тоже имеются, на днях его заметили в холле гостиницы, где он беседовал с режиссёром Сергеем Газзаровым. Эту встречу очевидцы записали на камеру смартфона. Хотя в холле и играла музыка, но некоторые фразы на записи слышно отчетливо. В частности, на видео можно услышать такие фразы: «Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция...».
По всей вероятности, разговоры о хорошем самочувствии худрука далеки от правды. Согомонян подыскивает Джигарханяну замену из своих людей, хотя на такие должности назначают в Департаменте культуры.
До скандала с Арменом Джигарханяном об Артуре Согомоняне и Элине Мазур мало кто знал. Теперь же эти люди практически везде рассказывают о самочувствии артиста, уверяя, что у худрука много планов, так как он полон сил и энергии.
Однако у Согомоняна планы тоже имеются, на днях его заметили в холле гостиницы, где он беседовал с режиссёром Сергеем Газзаровым. Эту встречу очевидцы записали на камеру смартфона. Хотя в холле и играла музыка, но некоторые фразы на записи слышно отчетливо. В частности, на видео можно услышать такие фразы: «Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция...».
По всей вероятности, разговоры о хорошем самочувствии худрука далеки от правды. Согомонян подыскивает Джигарханяну замену из своих людей, хотя на такие должности назначают в Департаменте культуры.