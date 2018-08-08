Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных переговоров о судьбе театра

До скандала с Арменом Джигарханяном об Артуре Согомоняне и Элине Мазур мало кто знал. Теперь же эти люди практически везде рассказывают о самочувствии артиста, уверяя, что у худрука много планов, так как он полон сил и энергии.Однако у Согомоняна планы тоже имеются, на днях его заметили в холле гостиницы, где он беседовал с режиссёром Сергеем Газзаровым. Эту встречу очевидцы записали на камеру смартфона. Хотя в холле и играла музыка, но некоторые фразы на записи слышно отчетливо. В частности, на видео можно услышать такие фразы: «Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция...».По всей вероятности, разговоры о хорошем самочувствии худрука далеки от правды. Согомонян подыскивает Джигарханяну замену из своих людей, хотя на такие должности назначают в Департаменте культуры.