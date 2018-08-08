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Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных переговоров о судьбе театра

Артура Согомоняна – друга Джигарханяна заподозрили в том, что он ведёт тайные переговоры о судьбе театра. Несколько дней назад его заметили в гостинице «Рэдиссон Ройал, Москва».

Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных переговоров о судьбе театра


До скандала с Арменом Джигарханяном об Артуре Согомоняне и Элине Мазур мало кто знал. Теперь же эти люди практически везде рассказывают о самочувствии артиста, уверяя, что у худрука много планов, так как он полон сил и энергии.

Однако у Согомоняна планы тоже имеются, на днях его заметили в холле гостиницы, где он беседовал с режиссёром Сергеем Газзаровым. Эту встречу очевидцы записали на камеру смартфона. Хотя в холле и играла музыка, но некоторые фразы на записи слышно отчетливо. В частности, на видео можно услышать такие фразы: «Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция...».

По всей вероятности, разговоры о хорошем самочувствии худрука далеки от правды. Согомонян подыскивает Джигарханяну замену из своих людей, хотя на такие должности назначают в Департаменте культуры.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:39
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