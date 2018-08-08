Представлена программа для создания изображения людей по текстовому описанию

Индийским разработчиком создана программа, которая способна создавать человеческий портрет по текстовому описанию внешности. В своем проекте программистом Анимешем Карневаром был применён алгоритм StackGAN чтобы создавать фотореалистичные портреты по текстовому простому описанию. Также использовалась нейросеть ProGAN, чтобы создавать высококачественные изображения людей. Карневар ещё применил датасет Face2Text, который состоит из 400 фотографий, а также сопоставленных им точных текстовых описаний человека.По словам разработчика, портреты получаются нереалистичными, однако черты изображенных людей очень хорошо согласуются с описанием.