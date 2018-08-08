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Ученые: Цветочный аромат возник 99 миллионов лет назад

Ученые-палеонтологи из США установили, что цветочный аромат возник примерно 99 миллионов лет назад. В то время цветы имели блеклую окраску и только самые ароматные из них опылялись насекомыми.

Ученые: Цветочный аромат возник 99 миллионов лет назад


Основанием для выводов стал анализ растений, которые на протяжении миллионов лет сохранялись застывшими в янтаре. В лепестках таких цветов были обнаружены секреторные ткани, генерирующие вещества с сильным запахом.

Американские специалисты пояснили, что первые цветы появились 160 миллионов лет назад, но аромат у них появился значительно позднее. Определиться с более точной датой ученым позволил крупный кусок янтаря с Бирмы возрастом 99 миллионов лет. В этом камне были найдены цветы с чашелистиками, в которых имелись вещества, создающие цветочный аромат.

Соавтор научного исследования Джордж Пойнар выразил мнение, что ароматы древних цветов могли воспринимать динозавры. Какую роль в жизни доисторических гигантов могли играть цветы, ученым еще предстоит разобраться.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:10
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