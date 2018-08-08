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Преодолеть гравитацию деревьям помогла кора

В издании The New Phytologist была опубликована статья, в которой ученые из французского Национального центра научных исследований описали свой эксперимент с сосудистыми растениями. В ходе исследования было установлено, что кора деревьев помогла им преодолеть гравитацию. Именно она позволила растениям подыматься вверх.

Преодолеть гравитацию деревьям помогла кора


Чтобы это узнать, ученым пришлось провести испытания таких деревьев как Cecropia palmata, Laetia procera, Pachira aquatica, Simarouba amara, Virola michelii, Cordia alliodora, Tarrietia utilis, Gossypium hirsutum, Theobroma cacao. Сначала в течение 3-10 месяцев специалисты выращивали деревья в лаборатории, а затем устанавливали их в горшки так, чтобы они стояли под углом 45 градусов. Так растениям нужно было простоять 90 дней, при этом к ним подвязывали специальную подпорку.

В конечном счете, оказалось, что все деревья вытянулись вверх, даже несмотря на наклон. После отвязки от подпорки пять из девяти видов растений выровнялись, хотя небольшой изгиб все же остался.

Оказалось, что благодаря своей решетчатой структуре кора дерева имеет гибкие свойства и позволяет растением двигаться вверх. Она практически выталкивает их в перпендикулярном направлении от горизонтальной поверхности.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:50
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