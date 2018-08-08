Актриса Анна Цуканова-Котт раскрыла тайну имени своей новорожденной дочери

После долгих раздумий и поисков подходящего имени для своей дочери, актриса Анна Цуканова-Котт и ее супруг Александр Котт остановились на одном из древних и редких варианте. Результатами актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram.Лея, а именно так назвали девочку, появилась на свет в одном из московских госпиталей 20-го июня. После длительного молчания Анна решила поделиться со своими поклонниками информацией об имени ребенка. В своем Instagram она объявила, что назвала дочь Леей. Также, Анна признается, что они с супругом очень долго думали над тем, как же назвать малышку, и перебрали большое количество имен. Теперь Цуканова-Котт шутит, что она и ее супруг Александр Котт стали экспертами в значении женских имен.Напомним, что у пары уже есть сын, десятилетний Михаил, и имя у него более традиционное.