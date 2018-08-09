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Ученые научились бороться со старением клеток

Специалисты нашли способ борьбы со старением клеток. Сообщается, что ученые разработали методику, благодаря которой старые митохондрии начинают работать как молодые. Для этого пришлось раскрыть механизм, отвечающий за это явление.

Ученые научились бороться со старением клеток


Представители Эксетерского университета разработали специальные вещества под названием AP39, AP123 и RT01. Они занимаются тем, что доставляют сульфид водорода к митохондриям, обеспечивая их тем самым необходимой для жизни энергией. По словам Мэтта Уайтмана, соавтора проекта, этот механизм и заставляет старые митохондрии работать на уровне молодых.

Механизм называется сплайсинг. Он заставляет организм производить необходимые белки. Было установлено, что за изменение клеток в старом возрасте отвечают белки SRSF2 и HNRNPD. Таким образом, отключив гены, которые отвечают за кодирование SRSF2 и HNRNPD, удалось замедлить старение митохондрий на 25%. Кроме этого они стали более восприимчивы к веществам AP39, AP123 и RT01.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 01:30
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