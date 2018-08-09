Ученые научились бороться со старением клеток

Представители Эксетерского университета разработали специальные вещества под названием AP39, AP123 и RT01. Они занимаются тем, что доставляют сульфид водорода к митохондриям, обеспечивая их тем самым необходимой для жизни энергией. По словам Мэтта Уайтмана, соавтора проекта, этот механизм и заставляет старые митохондрии работать на уровне молодых.Механизм называется сплайсинг. Он заставляет организм производить необходимые белки. Было установлено, что за изменение клеток в старом возрасте отвечают белки SRSF2 и HNRNPD. Таким образом, отключив гены, которые отвечают за кодирование SRSF2 и HNRNPD, удалось замедлить старение митохондрий на 25%. Кроме этого они стали более восприимчивы к веществам AP39, AP123 и RT01.