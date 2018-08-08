Гренландские викинги четыре века держали монополию на торговлю бивнями моржей

Как сообщает издание Proceedings of the Royal Society B, основанием для выводов стали генетические исследования бивней, датированных XII-XV веками нашей эры.Археологам удалось установить, что жители Гренландии к 1100 году стали ведущими поставщиками моржовой кости в Европу. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что начиная с XII века практически все образцы бивней принадлежат моржам Америки и Гренландии. Среди более ранних образов нередко встречались кости моржей из Баренцева моря.По XV век включительно гренландские викинги удерживали 94% от объема продаж моржовой кости в Европе. Это позволяет ученым говорить о том, что Гренландия являлась одной из первых экономических монополий в мире.Большой тайной для историков остаются причины исчезновения колоний викингов на Гренландии. Среди озвученных гипотез: наступление аномальных холодов, возникновение моды на слоновую кость или сочетание целого ряда отрицательных факторов.