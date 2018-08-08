Гренландские викинги четыре века держали монополию на торговлю бивнями моржей
Гренландские викинги на протяжении четырех веков удерживали монополию на торговлю бивнями моржей. Именно с этой целью они когда-то пришли на Гренландию, заявили ученые Кембриджского университета.
Как сообщает издание Proceedings of the Royal Society B, основанием для выводов стали генетические исследования бивней, датированных XII-XV веками нашей эры.
Археологам удалось установить, что жители Гренландии к 1100 году стали ведущими поставщиками моржовой кости в Европу. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что начиная с XII века практически все образцы бивней принадлежат моржам Америки и Гренландии. Среди более ранних образов нередко встречались кости моржей из Баренцева моря.
По XV век включительно гренландские викинги удерживали 94% от объема продаж моржовой кости в Европе. Это позволяет ученым говорить о том, что Гренландия являлась одной из первых экономических монополий в мире.
Большой тайной для историков остаются причины исчезновения колоний викингов на Гренландии. Среди озвученных гипотез: наступление аномальных холодов, возникновение моды на слоновую кость или сочетание целого ряда отрицательных факторов.
Как сообщает издание Proceedings of the Royal Society B, основанием для выводов стали генетические исследования бивней, датированных XII-XV веками нашей эры.
Археологам удалось установить, что жители Гренландии к 1100 году стали ведущими поставщиками моржовой кости в Европу. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что начиная с XII века практически все образцы бивней принадлежат моржам Америки и Гренландии. Среди более ранних образов нередко встречались кости моржей из Баренцева моря.
По XV век включительно гренландские викинги удерживали 94% от объема продаж моржовой кости в Европе. Это позволяет ученым говорить о том, что Гренландия являлась одной из первых экономических монополий в мире.
Большой тайной для историков остаются причины исчезновения колоний викингов на Гренландии. Среди озвученных гипотез: наступление аномальных холодов, возникновение моды на слоновую кость или сочетание целого ряда отрицательных факторов.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:00