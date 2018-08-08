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Шелкопряд стал выделять паутину

Эксперимент проводили над тутовым шелкопрядом. В результате замены гена гусеница выделяла шелк на 35, 2 процента состоящий из паутины. В то время как предыдущие попытки «добычи» паутины позволили добиться всего 5-ти процентов вещества.

Шелкопряд стал выделять паутину


Ученые хотят увеличить объемы «добычи» паутины, ведь, как известно, что паутина обладает множеством полезных функций. Такие как, упаковка (в виде капсулы) для лекарства против рака. Друга группа исследователей предлагает использовать паутину для сращивания поврежденных нервных волокон.

Для реализации своих задумок, ученым приходится искать все новые способы получения паутины, ведь эксперименты с пауками не дали позитивных результатов. Пауки свободолюбивые насекомые и весьма агрессивны.

В результате манипуляций с генами шелкопряда, специалисты получили смесь паутины и шелка, которую можно использовать сразу. По их мнению, данная разработка готова к массовому производству.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:50
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