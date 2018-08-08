Сергей Кучеров набрался смелости пригласить на свидание саму Анну Седокову

«Ребята, я давно хотел вам кое-что сказать. И все-таки сейчас я набрался сил, чтобы озвучить вам большую тайну: мне нравится одна девушка. Эту девочку зовут Анна, а фамилия — Седокова…», - написал он в своем микроблоге.

Именно поэтому парню дали еще один шанс, и он прибыл в периметр, дабы попробовать наладить отношения с Юлей, однако у него не получилось, и он по собственному желанию вновь покинул телестройку.Сейчас личная жизнь у Сережи не складывается, но он не заморачивается по этому поводу. Многие поклонники считают, что Кучеров еще долго не сможет никого полюбить из-за Ефременковой, которая крепко засела в его сердце. Тем не менее, несколько дней назад молодой человек ошеломил их своим заявлением.Дальше он обратился непосредственно к самой певице, отметив, что кататься на дорогих автомобилях, ходить в шикарные рестораны и летать на Мальдивы слишком скучно, и пригласил на простую прогулку по парку.Сережа предвидел, что некоторые подписчики с иронией отнесутся к его словам, а потому сразу же написал, что прекрасно знает о своем финансовом положении и о том, что такую девушку, как Анна, он не потянет. Однако он считает, что деньги – это не помеха для отношений, поскольку в первую очередь он мужчина, а она женщина.