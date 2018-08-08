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СМИ рассекретили любимый фильм Меган Маркл

Представители СМИ рассказали о любимом фильме герцогини Сассекской. Как оказалось, согласно американской традиции в нем много несправедливости и полуголых студенток.

СМИ рассекретили любимый фильм Меган Маркл

Меган Маркл перестала вести собственный блог ещё в 2017 году. Но в последнее время в среде британских СМИ стало популярным мониторить ленту новостей герцогини Сассекской. Тогда ещё актриса часто делилась со своими читателями секретами, но скромная популярность не привлекала большое количество пользователей Сети. В том же блоге Маркл рассказала о любимом фильме.

Кинокартина Пейтона Рида «Добейся успеха» рассказывает зрителю о тяжёлых буднях сборных колледжа по чирлиндингу. Маркл назвала этот фильм весёлым и освежающе стильным. Меган рассказала, что кинокартина надолго сохранила тёплые чувства в ее сердце.

СМИ рассекретили любимый фильм Меган Маркл

Когда проходила недели моды Маркл даже попросила, чтобы ее познакомили с одной из героинь кинофильма. Интересно, что критики оценили данную работу на 6 баллов из 10. Пока неизвестно, изменились ли вкусы герцогини Сассекской после приобщения к стилю жизни монархов Великобритании, или по коридорам разносятся американские ругательства и музыка в стиле хип-хопа.

 
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Общество / Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:35
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