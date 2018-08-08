Черный диск огромного размера заснял на Луне турецкий астроном-любитель

Автор передал свое видео специалистам в надежде услышать объяснение увиденному. Но к единому мнению эксперты прийти не смогли.Инцидент случился 1 августа. Анализируя способ и манеру передвижения лунного НЛО, уфологи сразу отвергли варианты с причастностью МКС или искусственных спутников. Разумеется, про птиц или метеозонды в окололунном пространстве речи также быть не может. В итоге осталась лишь одна версия, согласно которой Луну облетали представители инопланетной цивилизации.Судя по регулярным новостям от уфологов, наблюдения за Луной является едва ли не самым главным способом выявить пришельцев. С развитием оптической техники все больше глаз устремляются к единственному природному спутнику планеты с надеждой открыть нечто новое.