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Черный диск огромного размера заснял на Луне турецкий астроном-любитель

Черный диск огромного размера был снят на видео астрономом-любителем из Турции. Таинственный объект на малой скорости передвигался над поверхностью Луны, чем вызвал немалое удивление даже у опытных уфологов.

Черный диск огромного размера заснял на Луне турецкий астроном-любитель

Автор передал свое видео специалистам в надежде услышать объяснение увиденному. Но к единому мнению эксперты прийти не смогли.

Инцидент случился 1 августа. Анализируя способ и манеру передвижения лунного НЛО, уфологи сразу отвергли варианты с причастностью МКС или искусственных спутников. Разумеется, про птиц или метеозонды в окололунном пространстве речи также быть не может. В итоге осталась лишь одна версия, согласно которой Луну облетали представители инопланетной цивилизации.


Судя по регулярным новостям от уфологов, наблюдения за Луной является едва ли не самым главным способом выявить пришельцев. С развитием оптической техники все больше глаз устремляются к единственному природному спутнику планеты с надеждой открыть нечто новое.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:45
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