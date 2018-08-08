Карта с Вратами Ада: “Двери в подземный мир” до сих пор существуют в разных уголках мира

Туркменский кратер Дарваза действительно внешне напоминает врата ада, а также горит на протяжении 50 лет. Газовая установка, построенная советскими учеными, обрушилась в подомную пещеру, после чего образовалось это чудо природы. Каменный грот под храмом в Иераполе греки называли пристанищем Аида, потому что люди и животные, оказавшиеся внутри этого сооружения, сразу погибали от ядовитых паров подземных вулканов. Флегрейские поля возле Неаполя тоже стали проклятым местом из-за озера Авернус. Сильный запах серы отпугивает от него птиц, а дно скрывает пещеру, являющуюся проходом в иной мир.Ученые были шокированы жуткими криками людей, доносящимися из гигантской 14- километровой скважины на Кольском полуострове. Тогда бур наткнулся на камеру, а оборудование зафиксировало температуру 1000 С, в которой находились жертвы ада. Врата подземного мира на греческом мысе Тенарон до сих пор охраняются Цербером, с которым сражался Геракл, да и сицилийская гора Этна тоже вошла в список таких мест из-за частых вулканических извержений. Японский храм Бодайджи поражает туристов выжженным ландшафтом, а река уносит души усопших в царство богов. Семь загадочных ворот расположились в лесной зоне американского поселка Хиллам, и могут провести человека в параллельный мир, но эта территория является частной собственностью.