Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и уход единственного сына в монастырь

72-летний актер признался, что его карьера сразу сложилась достаточно успешно. И хотя вокруг него всегда был много поклонниц, но в личной жизни были серьезные трудности. В 1971 году Евгений Стеблов женился на Татьяне, которая работала финансистом и страдала от врожденного заболевания сердца.В этом браке на свет появился сын Сергей, и для больной женщины роды стали настоящим подвигом. Некоторые врачи отказывались принимать роды, боясь, что она не покинет родильное отделение живой. Но, к счастью, все обошлось.Супруга ушла из жизни через 37 лет после свадьбы, и за месяц до своей кончины она попросила Евгения Стеблова жениться вторично. Но на этом испытания для актера не закончились. Единственный сын заявил о своем желании уйти в монастырь, чем немало опечалил своего отца.Будучи человеком верующим, Стеблов отпустил Сергея на этот непростой путь. Но, всю жизнь мечтая о внуках, актер продолжает грустить о том, что его род прекратит свое существование. Отрадой преклонных лет стали для Евгения Стеблова отношения с Любовью Глебовой, на которой он женился восемь лет назад.