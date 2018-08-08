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Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и уход единственного сына в монастырь

Известный российский актер Евгений Стеблов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о своей непростой жизни. Он посетовал на смерть своей любимой жены и уход в монастырь единственного сына.

Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и уход единственного сына в монастырь

72-летний актер признался, что его карьера сразу сложилась достаточно успешно. И хотя вокруг него всегда был много поклонниц, но в личной жизни были серьезные трудности. В 1971 году Евгений Стеблов женился на Татьяне, которая работала финансистом и страдала от врожденного заболевания сердца.

В этом браке на свет появился сын Сергей, и для больной женщины роды стали настоящим подвигом. Некоторые врачи отказывались принимать роды, боясь, что она не покинет родильное отделение живой. Но, к счастью, все обошлось.

Супруга ушла из жизни через 37 лет после свадьбы, и за месяц до своей кончины она попросила Евгения Стеблова жениться вторично. Но на этом испытания для актера не закончились. Единственный сын заявил о своем желании уйти в монастырь, чем немало опечалил своего отца.

Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и уход единственного сына в монастырь

Будучи человеком верующим, Стеблов отпустил Сергея на этот непростой путь. Но, всю жизнь мечтая о внуках, актер продолжает грустить о том, что его род прекратит свое существование. Отрадой преклонных лет стали для Евгения Стеблова отношения с Любовью Глебовой, на которой он женился восемь лет назад.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:25
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