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На Айзу Анохину напали во время съемок клипа

Певица Айза Анохина подверглась нападению на острове Бали, где проходили съемки ее нового видеоклипа.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина всегда рассказывала о своем бойком характере. Девушка отмечала, что всегда готова постоять за себя и своих близких. Свои слова она подтверждала тем, что никогда не боялась отвечать на нападки хейтеров в Сети.

На Айзу Анохину напали во время съемок клипа

После того как Гуф обидел нынешнего избранника Айзы, она и вовсе записала рэп, который и принес ей бешеную популярность. Теперь Анохина строит карьеру певицы, прекрасно совмещаю эту работу с ролью матери двоих детей.

Недавно на Бали проходила запись нового клипа Айзы. Однако в процессе съемок произошел неприятный инцидент. Жители острова спровоцировали ДТП, с целью получения денежного вознаграждения с испуганных туристов.

При этом мошенники вели себя настолько агрессивно, что даже угрожали съемочной группе физической расправой. Команда Айзы подготовила необходимую сумму денег для решения проблемы, однако этого оказалось мало.

Один из индонезийцев даже залез в машину певицы и вытащил ключи. Такой наглости Анохина терпеть не стала, поэтому схватила за руку мужчину, за что и получила сильный удар кулаком по лицу, от которого упала на землю.

«Подошёл другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава Богу я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил», - рассказала Айза Анохина.


Команда Айзы успела подойти на помощь и предотвратить более серьезные последствия. При этом артистка отметила, что вызывать полицию на Бали бессмысленно, так как органы власти всегда встанут на сторону местных жителей.

Анохина также добавила, что Бали очень сильно изменился в худшую сторону. Виной этому стали приезжие рабочие, которые отвратительно себя ведут.

На Айзу Анохину напали во время съемок клипа


Певица призналась, что если бы во время данного инцидента рядом находился ее муж, то обидчик не отделался бы так просто. Добавим, что теперь, к несчастью для звезды, съемки ее клипа переносятся на неопределенный срок, так как Айзе нужна время на восстановление.

Поклонники, узнав о случившемся, посоветовали певице как можно скорее уезжать из этой страны. Однако сама Анохина не один раз говорила о том, что любит Бали и планирует именно там жить ближайшие несколько лет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52
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