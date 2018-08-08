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На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян тоже задумался над пластической операцией

Перезагрузка участницы телепроекта «Дом-2» Александры Черно подошла к концу. За 2 месяца ей удалось избавиться от 17 килограмм, однако останавливаться на достигнутом она не собирается.

В ближайшем будущем девушка намерена сделать абдоминопластику и липосакцию, а также увеличить грудь до 4 размера.

На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян тоже задумался над пластической операцией

Из-за всех этих перемен Иосиф Оганесян тоже задумался о том, чтобы немного подкорректировать свою внешность. При этом в планах у него далеко не одна пластическая операция, но пока он хочет изменить свой нос.

На своей странице в социальной сети Instagram парень поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли исправлять кривизну носа, или все же оставить все как есть. Мнения тех оказались разными.

На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян тоже задумался над пластической операцией

Одни считают, что если Иосифу некомфортно с таким носом, у него есть комплексы и так далее, то стоит это исправить. Другие наоборот, уверены, что операция только испортит его внешность и советуют не рисковать, а радоваться тому, что природа дала.

«Естественно да. Это твой единственный явный изъян во внешности. Можно еще зубы отбелить, и будешь четкий», «Ты армянин! Твой нос — доказательство тому. Зачем менять то, что дано тебе от корней?», - высказываются они.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:59
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