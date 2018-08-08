На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян тоже задумался над пластической операцией

«Естественно да. Это твой единственный явный изъян во внешности. Можно еще зубы отбелить, и будешь четкий», «Ты армянин! Твой нос — доказательство тому. Зачем менять то, что дано тебе от корней?», - высказываются они.

В ближайшем будущем девушка намерена сделать абдоминопластику и липосакцию, а также увеличить грудь до 4 размера.Из-за всех этих перемен Иосиф Оганесян тоже задумался о том, чтобы немного подкорректировать свою внешность. При этом в планах у него далеко не одна пластическая операция, но пока он хочет изменить свой нос.На своей странице в социальной сети Instagram парень поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли исправлять кривизну носа, или все же оставить все как есть. Мнения тех оказались разными.Одни считают, что если Иосифу некомфортно с таким носом, у него есть комплексы и так далее, то стоит это исправить. Другие наоборот, уверены, что операция только испортит его внешность и советуют не рисковать, а радоваться тому, что природа дала.