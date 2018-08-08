Российским ученым удалось разработать новый способ обнаружения нефти и газа

Пресс служба Сибирского федерального университета сообщила о новом методе поиска углеводородов в почве.Ранее геологи часто сталкивались с трудностями в поиске нефти и газа, по причине маленькой мощности залежей или неоднородностью верхней скважины. В связи с этим, ученые из университета приняли решение разработать новый метод, заключающийся в подсветке залежей с сейсмическим излучением и наблюдением шумовой сейсмо-эмиссии.Разработан двухканальный геофизический прибор, с помощью которого специалистам удалось расширить диапазон поиска газа и нефти на глубине 1800-2000 метров, что дает надежду на более результативные поиски залежей углеводорода в почве.