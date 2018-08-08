Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с Юнесом Бенджимом

Фанаты Кортни Кардашьян сразу пришли к выводу, что девушка достаточно легко переносит разрыв с бывшим бойфрендом. В отсутствие 24-летнего Юнеса Бенджима она выглядит веселой и беззаботной, всем своим видом показывая собственную независимость и непринужденность.В свою очередь, более известная сестра Ким Кардашьян не оставляет сестру без внимания, поддерживая ее в это непростое время.Зрители реалити-шоу знают, что Юнес Бенджима отстает от Корни Кардашьян по возрасту на 10 лет. С самого начала этого романа многие смеялись, что парень пиарится за счет любимой, используя ситуацию в корыстных целях. Тайком от Кортни он встречался с другими девушками, пока не случился окончательный разрыв.Зато сейчас Кортни выглядит счастливой и успешной, почти забыв о былом увлечении.