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Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с Юнесом Бенджимом

Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с Юнесом Бенджимом. Звезду американского реалити-шоу вместе с сестрой Ким Кардашьян увидели посетители выставки Westfield Mall в Стори-Сити. Обе красавицы были в прекрасном расположении духа.

Кортни Кардашьян не особо мучается от разрыва с Юнесом Бенджимом


Фанаты Кортни Кардашьян сразу пришли к выводу, что девушка достаточно легко переносит разрыв с бывшим бойфрендом. В отсутствие 24-летнего Юнеса Бенджима она выглядит веселой и беззаботной, всем своим видом показывая собственную независимость и непринужденность.

В свою очередь, более известная сестра Ким Кардашьян не оставляет сестру без внимания, поддерживая ее в это непростое время.

Зрители реалити-шоу знают, что Юнес Бенджима отстает от Корни Кардашьян по возрасту на 10 лет. С самого начала этого романа многие смеялись, что парень пиарится за счет любимой, используя ситуацию в корыстных целях. Тайком от Кортни он встречался с другими девушками, пока не случился окончательный разрыв.

Зато сейчас Кортни выглядит счастливой и успешной, почти забыв о былом увлечении.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:40
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